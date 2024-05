As agendas internacionais dos ministros de Lula

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Maio está no fim, mas tem sido movimentado na ponte aérea do governo do presidente Lula. Só nesta semana, quarto auxiliares do presidente oficializaram viagens internacionais para diferentes compromissos.

Ministro do Esporte, André Fufuca passou recentemente por Bangkok, na Tailândia, onde ocorreu o Congresso da Fifa que anunciou o Brasil como sede da Copa do Mundo Feminina de 2027.

Nesta quinta, o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida parte para o Paraguai, onde participará de uma reunião de altas autoridades do Mercosul.

O chefe do Turismo, Celso Sabino, também vai ao Paraguai para reunião com autoridades da área no Mercosul.

No dia 27, é Luciana Santos que viaja para o Uruguai participar de reuniões com autoridades do país sobre cooperação científica.