As 6 principais tendências para a próxima onda do 5G no Brasil

Por Ramiro Brites Atualizado em 20 out 2022, 18h35 - Publicado em 21 out 2022, 17h30

Um estudo da Ericsson Lab projetou as principais tendências da 5G no país. A pesquisa aponta que 32% das pessoas que adotaram o 5G no país já passam mais de 50% do tempo conectados à internet. Além disso, 58% deles aumentaram o período que ficam conectados do que quando tinham acesso apenas ao 4G.

Confira as seis tendências identificadas pelo estudo:

A adoção do 5G pelo consumidor será resiliente ao aumento dos preços: embora a inflação esteja subindo, 69% dos usuários no Brasil farão upgrade para 5G em 2023. 24% já possuem um dispositivo pronto para a tecnologia, mas espera-se que cerca de 50 milhões de consumidores passem a utilizar o 5G em 2023.

A adoção do 5G é motivada por lançamentos rápidos: opções ofertadas aos primeiros usuários impulsionam a adoção da tecnologia no Brasil. O dobro de usuário em potencial de 5G, na comparação com quem já usa a tecnologia, veem mais capacidade como o motivo mais importante para utilizar o 5G. opções ofertadas aos primeiros usuários impulsionam a adoção da tecnologia no Brasil. O dobro de usuário em potencial de 5G, na comparação com quem já usa a tecnologia, veem mais capacidade como o motivo mais importante para utilizar o 5G. A disponibilidade do 5G é referência em satisfação: os usuários de smartphones, em 21 de 34 mercados, parecem satisfeitos com o desempenho da rede 5G em comparação com o 4G. Porém, a falta — ou a baixa disponibilidade — de cobertura é a principal reclamação dos primeiros usuários. os usuários de smartphones, em 21 de 34 mercados, parecem satisfeitos com o desempenho da rede 5G em comparação com o 4G. Porém, a falta — ou a baixa disponibilidade — de cobertura é a principal reclamação dos primeiros usuários. O 5G amplia o uso de vídeo aprimorado e realidade aumentada: os primeiros usuários de 5G estão mais engajados com serviços digitais imersivos do que os usuários de 4G. os primeiros usuários de 5G estão mais engajados com serviços digitais imersivos do que os usuários de 4G. Os modelos de monetização 5G devem evoluir para atender demandas específicas dos usuários com recursos personalizados: 84% dos primeiros adeptos do 5G consideram as experiências inovadoras como um fator importante para permanecer com seus planos de banda larga móvel. 84% dos primeiros adeptos do 5G consideram as experiências inovadoras como um fator importante para permanecer com seus planos de banda larga móvel. A adoção do 5G está definindo o caminho para o metaverso no futuro: No Brasil, 54% dos usuários de 4G dizem que começarão ou aumentarão o uso de aplicativos de RA no mundo real assim que se inscreverem no 5G.

O estudo foi feito com 1,7 bilhão de consumidores em todo o mundo, sendo 82 milhões no Brasil e 2 milhões de usuários brasileiros de 5G. Entre abril e julho de 2022, foram realizadas entrevistas com 1.400 pessoas no país.