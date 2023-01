Appian vende 200 mil toneladas de minérios e bate recorde de exportação

As exportações de níquel sulfetado e cobre da Appian Capital Brazil foram 66% maiores em 2022 do que no mesmo período do ano anterior. Os minérios são vendidos para Canadá, China, Finlândia e Polônia e o volume total de exportações foi de 198.290 toneladas.

“Os números demonstram nossa trajetória de crescimento. Com isso, certamente teremos em 2023 mais destaque no mercado internacional”, disse Milson Mundim, CFO da Appian Capital Brazil.

O fundo de investimento britânico está no mercado brasileiro há quatro anos e exporta minério de duas fontes. No Sul da Bahia, a Atlantic Nickel (ATN) produz níquel sulfetado e a Mineração Vale Verde, opera em Alagoas com cobre. A companhia projeta aumentar a produção nos dois ativos e aumentar em 8% as exportações em 2023.