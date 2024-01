Apostas on-line vão render R$ 12 bi ao governo em 3 anos, diz entidade

O mercado de apostas esportivas e de cassinos on-line deve faturar mais de 100 bilhões de reais nos próximos três anos imediatos, estima levantamento da Federação de Hotéis, Bares e Restaurantes do Estado de São Paulo (Fhoresp) e do Instituto de Desenvolvimento, Turismo, Cultura, Esporte e Meio Ambiente (IDT-CEMA).

A regulamentação das apostas esportivas foi sancionada por Lula nos últimos dias de dezembro do ano passado. De acordo com a projeção, com a alíquota de 12%, o governo deve arrecadar 12 bilhões de reais até 2026. Desse montante, cerca de 28% (3,3 bilhões de reais) devem ir ao Ministério do Turismo.

“Este impulso vai muito além, porque vai gerar mais empregos não só nos setores de hospedagem e de alimentação fora do lar, mas, também, em outros segmentos produtivos. Estamos falando de um mercado que movimenta músicos, artistas e profissionais de Infraestrutura e de transportes, fora os setores de comércio e de serviços, que serão igualmente beneficiados”, diz o diretor-executivo da Fhoresp, Edson Pinto.

A pesquisa ainda prospecta 500 novos lançamentos em hotelaria, em 2024. A maioria dos novos empreendimentos devem criar mais pontos de vendas para apostas e terão direito a parte da remuneração em “merchandising” das “bets”.