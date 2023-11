Após passagem pelo Catar, Lula chega nesta quinta a Dubai para a COP28

No seu terceiro dia de viagem pelo Oriente Médio, o presidente Lula cumpre agendas nesta quinta-feira em Doha, capital do Catar, antes de embarcar para Dubai, onde participará da COP28.

O primeiro compromisso do líder brasileiro no Catar, segundo destino dele após a passagem pela Arábia Saudita, é a sessão de abertura do Fórum Econômico Brasil – Catar: Oportunidades e Negócios. Na sequência, o presidente terá uma reunião ampliada e um encontro privado com o emir Tamim bin Hamad al-Thani, para depois participar de um almoço oferecido pelo monarca.

Às 15h30 (no horário local, seis horas a mais que o de Brasília), ele parte para Dubai, e deve chegar aos Emirados Árabes Unidos às 17h20, segundo sua agenda oficial.