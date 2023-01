Após crise do governo Bolsonaro, PRF contrata psicólogos

Após um ano de crise sob a gestão bolsonarista de Silvinei Vasques, a PRF deu início à contratação de psicólogos e psiquiatras para atendimento aos seus policiais.

A PRF esteve no centro de casos inaceitáveis no ano passado, como a morte Genivaldo de Jesus Santos, vítima de asfixia por gás lançado por policiais que o prenderam dentro de uma viatura no Sergipe em maio, e as suspeitas de tentativa de interferência das eleições presidenciais, com bloqueios nas vias por todo o país no dia do pleito, considerados ilegais pelo STF.

Vasques é acusado de improbidade administrativa por ter usado o seu cargo para atividades de campanha à reeleição de Jair Bolsonaro.

Em setembro passado, a PRF anunciou edital de credenciamento de psicólogos, psiquiatras e clínicas de saúde mental para atendimento, sob demanda, aos policiais. A polícia pagará 139,71 reais para consulta para triagem psicológica, 102,86 reais para consultas de tratamento psicológico e 334,46 reais para atendimento psiquiátrico.

A PRF registrou no Diário Oficial da União desta quinta uma relação com 15 pessoas ou instituições habilitadas a prestar o serviço na Universidade da PRF, em Santa Catarina.

Continua após a publicidade