Aplicativos de entrega querem pagar menos que salário mínimo, diz Marinho

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou nesta terça-feira que não há acordo entre o governo Lula e aplicativos de entrega a respeito da garantia de alguns direitos trabalhistas porque as empresas queriam pagar um valor abaixo do salário mínimo aos entregadores.

“Com aplicativos de transporte de pessoas, o acordo está formalizado do ponto de vista dos valores, dos procedimentos, dos conceitos. Estamos com muita dificuldade de fechar a redação do acordo, que será o projeto legislativo para submeter ao Parlamento. Creio que acerta este ano”, disse Marinho a Lula na live Conversa com o Presidente, transmitida de Berlim, na Alemanha.