Ao lado de Marta, Boulos usa ato pró-Bolsonaro contra Nunes

Na primeira agenda com Marta Suplicy após a volta da ex-prefeita ao PT, Guilherme Boulos fez duras críticas a Ricardo Nunes por ter confirmado presença em manifestação com Jair Bolsonaro na avenida Paulista no próximo domingo.

O deputado do PSOL chegou a dizer, no palanque em Parelheiros, na Zona Sul de São Paulo, que o prefeito “se comporta como tchutchuca de Bolsonaro”.

“Fazer um ato para defender golpista já é uma coisa preocupante. Esse ato ter a presença do governador do Estado e do prefeito da cidade de São Paulo, é lamentável”, disse Boulos a jornalistas após o evento.

“Às vezes o atual prefeito tenta fingir que não é o candidato do Bolsonaro e, no outro momento, ele sobe num palanque de defesa de golpe de Estado na Avenida Paulista”, acrescentou o psolista após afirmar que se sente orgulhoso de sua aliança com Lula.

A relação do prefeito da capital paulista com Bolsonaro foi o motivo alegado por Marta para pedir para sair da gestão de Nunes e embarcar na candidatura de Boulos nas eleições de outubro.