Campanha de Boulos já tem data para primeiro evento com Marta em SP

Após a repatriação no PT na sexta-feira passada, Marta Suplicy já tem data para entrar de vez na pré-campanha do deputado Guilherme Boulos, do PSOL. A ex-prefeita deve participar de um evento na Zona Sul da capital paulista, no dia 22 de fevereiro.

Ela deve embarcar na campanha do psolista em um evento em Parelheiros, uma das duas zonas eleitorais em que derrotou João Dória nas eleições de 2016. Na última vez que concorreu à Prefeitura, ainda pelo MDB, Marta também ganhou em Grajaú, outro bairro do extremo sul da cidade.