Ao som de ‘Eu sei que vou te amar’, Suplicy abre filiação de Marta ao PT

O ato de “renovação de votos” de Marta Suplicy com o PT, nove anos após deixar o partido, foi aberto pelo seu ex-marido Eduardo Suplicy, que cantou a música “Eu sei que vou te amar”, de Antonio Carlos Jobim.

O deputado estadual chegou a defender que uma eleição prévia no PT para escolha do candidato da vice de Guilherme de Boulos, mas retirou a proposta de pauta em reunião do diretório paulistano do partido no início do ano.

A escolha partiu de cima e foi fruto de uma articulação de Lula com parlamentares petistas, como o ex-presidente da sigla Rui Falcão, e o atual marido de Marta, o empresário Márcio Toledo.

“Eu sei que vai doer…”, cantou Eduardo Suplicy aos 82 anos.