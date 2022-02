Antes de visitar Bolsonaro, Moraes deu decisão contra o presidente

Alexandre de Moraes esteve com Jair Bolsonaro nesta segunda para entregar ao chefe do Planalto o convite da posse da nova cúpula do TSE, no fim do mês.

Moares e Edson Fachin vão se revezar no comando da Corte eleitoral, sendo Fachin o primeiro a liderar o tribunal neste ano.

Antes da visita, porém, Moraes deu mais um passo contra o presidente nas investigações que tramitam no STF.

No último dia 4, o ministro autorizou a Polícia Federal a juntar na investigação de milícias digitais bolsonaristas, no STF, as provas colhidas contra Bolsonaro na investigação sobre quebra de sigilo de documentos do TSE sobre o ataque hacker sofrido pela Corte.

Bolsonaro, como descobriu a PF, vazou os documentos sigilosos que foram repassados a ele pelo deputado Filipe Barros. A conduta do presidente, como mostrou o Radar, segundo a PF, foi criminosa.