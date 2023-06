ANPR marca data do debate de candidatos à PGR e vai selecionar perguntas

A Associação Nacional dos Procuradores da República marcou para o próximo dia 19, às 10h, o debate entre os três candidatos a compor a lista tríplice que será entregue pela entidade ao presidente Lula para a escolha do procurador-geral da República. O debate será transmitido ao vivo pelo canal da ANPR no YouTube.

Os subprocuradores-gerais da República José Adonis, Luiza Frischeisen e Mario Bonsaglia foram os únicos inscritos para o processo seletivo da categoria, que Lula já prometeu ignorar.

“A falta de transparência na escolha gera um processo muito pouco salutar para a democracia, exatamente porque não se sabe quais os compromissos assumidos, como aquelas pessoas chegam ao presidente da República. A lista tríplice é isso. É você ter alguém se apresentando como candidato e ter sua história e sua atuação revistas pelos membros que o acompanharam”, defendeu o presidente da ANPR, Ubiratan Cazetta.

Para o debate, a associação vai receber até as 18h do dia 16 (sexta-feira da semana que vem) perguntas que serão selecionadas para serem feitas aos candidatos. Os questionamentos deverão ser enviados para o e-mail anpr@anpr.org.br.

As indagações serão divididas por diversos eixos temáticos: processo de indicação do PGR e lista tríplice; papel constitucional do procurador-geral da República; atuação criminal; atuação eleitoral; tutela coletiva e direitos humanos, compreendendo as diversas áreas de atuação do Ministério Público, entre elas saúde, educação, ordem econômica, consumidor, meio ambiente, patrimônio histórico, populações originárias, grupos vulneráveis, racismo, probidade administrativa, questão penitenciária; formas de valorização da carreira e diálogo com a sociedade e o Parlamento.