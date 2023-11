André Mendonça intima deputada bolsonarista para explicar post contra Lula

O ministro André Mendonça, do STF, aceitou a denúncia da PGR para instaurar inquérito contra a deputada Júlia Zanatta (PL-SC). O magistrado determinou que a parlamentar deve ser intimada, por autoridade policial, em até 15 dias “para, querendo, prestar depoimento e os esclarecimentos cabíveis”.

Júlia é investigada por ameaça, incitação e apologia ao crime. Na decisão, o ministro expressa que a tomada de depoimento depende da vontade da deputada.

“Após a data eventualmente marcada para a oitiva, com ou sem ela, abra-se nova vista à Procuradoria-Geral da República”, escreveu Mendonça.

Em março, Zanatta publicou nas redes sociais uma foto em que empunha um fuzil e veste uma camisa com ilustrações de uma mão de quatro dedos de um lado e de armas de fogo no outro.

Ao centro da peça de roupa, está a frase “Come and Take It” (“venha e leve”, em tradução livre), usada em guerras civis nos Estados Unidos e ressignificada por armamentistas americanos nos anos 1990, quando o ex-presidente George Bush quis banir alguns tipos de armamento.

Na legenda, a parlamentar fala que irá brigar pela segurança jurídica de trabalhadores da indústria armamentista.

“Com Lula no poder, deixamos um sonho de liberdade para passar para uma defesa única e exclusiva dos empregos, do pessoal que investiu no setor de armas. Estamos agora falando em socorrer empregos e lutar por segurança jurídica”, escreveu.

A postagem segue disponível nas redes sociais da parlamentar.

COME AND TAKE IT!

Não podemos baixar a guarda.Infelizmente a situação não é fácil.

Com Lula no poder, deixamos um sonho de liberdade p/ passar para uma defesa única e exclusiva dos empregos, do pessoal que investiu no setor de armas. Estamos agora falando em socorrer empregos + pic.twitter.com/hssZ5fqzIM

— Júlia Zanatta (@apropriajulia) March 17, 2023