Anastasia toma posse como ministro do TCU nesta quinta-feira

Eleito pelos colegas no dia 14 de dezembro para ser ministro do TCU, o senador Antonio Anastasia (PSD-MG) toma posse na manhã desta quinta-feira na Corte, para ocupar a vaga que era de Raimundo Carreiro — agora embaixador do Brasil em Portugal.

O evento ocorrerá no Salão Nobre do tribunal, em Brasília, e a cerimônia presencial será restrita a convidados.

No Senado, Anastasia será substituído por Alexandre Silveira, também do PSD, que foi convidado para ser líder do governo Bolsonaro na Casa, mas deve recusar a missão.