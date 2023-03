Amiga de Lula tenta limpar ficha, mas governo reafirma condenação

Chefe de gabinete da Presidência da República em São Paulo no segundo mandato de Lula, Rosemary Noronha ficou conhecida por usar a intimidade que tinha com o “PR” para desfrutar as delícias do poder.

Em 2013, graças a esse comportamento, ela foi condenada a nunca mais assumir um cargo público. Com o “amigo” de volta ao Planalto, a esperança brotou em Rose.

Recentemente, ela pediu à CGU que reabilitasse sua ficha, anulando a condenação. Os tempos, no entanto, são outros. A amiga de Lula recebeu um sonoro não.

Ao rejeitar o pedido de Rose, a CGU foi direta, dizendo que seus crimes “foram comprovados por diversas provas independentes”.

“A ex-servidora pediu anulação do julgamento, alegando absolvição na esfera penal. Fundamentou o pedido também na nulidade das interceptações telefônicas reconhecida pelo poder Judiciário. O pedido de anulação não foi acolhido porque a CGU entendeu que as condutas investigadas no PAD estavam comprovadas por diversas provas independentes, como depoimentos colhidos pela própria comissão do processo, não sendo afetada a decisão de 2013 pela decisão na esfera criminal. Essa não afetação da esfera administrativa pela esfera criminal se deu basicamente pela independência das instâncias”, diz a CGU.

