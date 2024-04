América-MG vai inaugurar reconhecimento facial na Arena Independência

O América-MG vai inaugurar tecnologias de acessos por reconhecimento facial e QR Code dinâmico na Arena Independência, em Belo Horizonte, no jogo contra o Novorizontino pela Série B do Campeonato Brasileiro, no próximo sábado.

Com a medida, o clube se adequa aos requisitos da nova Lei Geral do Esporte, que determina a implementação do monitoramento biométrico em estádios com capacidade para mais de 20.000 pessoas até junho de 2025.

Em breve, todo sistema de acessos à arena passará por uma atualização e os módulos de reconhecimento facial serão gradativamente implementados em todos setores do estádio no decorrer dos próximos meses, garantindo maior agilidade na entrada do público.

Os novos sistemas, que terão alta tecnologia para evitar fraudes, com o live detection e a validação através do banco de dados do governo, serão implementados pela Imply, líder no segmento na América Latina e que atua em outras arenas do futebol brasileiro, casos de Arena MRV, Beira-Rio, Ilha do Retiro, Ligga Arena e São Januário.

“O reconhecimento facial tem sido um divisor de águas para a inovação dos clubes brasileiros. Essa tecnologia de última geração contribui para que os torcedores tenham uma experiência de acesso mais rápida e conveniente. É possível acessar somente com o rosto, sem precisar carregar mídias físicas ou cartões, e a validação acontece em menos de um segundo”, afirma Tironi Paz Ortiz, CEO e fundador da Imply.