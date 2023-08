Alvo de ameaça, padre Julio Lancellotti é condecorado por Lula

Dois dias depois de encontrar um bilhete com ameaças e xingamentos na porta da sua igreja, em São Paulo, o padre Julio Lancellotti foi condecorado pelo presidente Lula nesta terça-feira. O presbítero católico e pedagogo de 74 anos trabalha há mais de quatro décadas com a população em situação de rua.

O religioso foi admitido na Ordem do Mérito do Ministério da Justiça e Segurança Pública, no grau de Grã-Cruz. O decreto, publicado no Diário Oficial da União, também foi assinado pelo ministro Flávio Dino.

Pelas redes sociais, Lancellotti publicou uma foto do bilhete encontrado na manhã do domingo. “PADRECO de merda. Pensa que aki (sic) é partido político. Defensor dos direitos dos bandidos. Petista vagabunda. Usa o povo pra te favorecer. Seu dia de reinado aki vai acabar. Pode esperar. FDP”, dizia a mensagem, escrita à mão.

Continua após a publicidade

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, um idoso de 72 anos confessou, ainda no domingo, a autoria do bilhete, e o caso foi registrado na delegacia como injúria e ameaça.

O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, telefonou para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e foi informado que a polícia já havia identificado o autor da ameaça.

Continua após a publicidade

Em nota, Almeida lembrou que, “infelizmente, não é a primeira vez que o religioso é ameaçado por causa do trabalho que realiza com pessoas e grupos em situação de vulnerabilidade”. “É inadmissível que um homem com sua trajetória e importância social continue sendo alvo de atos criminosos por parte de quem se opõe à luta pela justiça social”, complementou.