Alto Comando do Exército se reúne para encerrar crise na caserna

Nomeado comandante do Exército no fim de semana, o general Tomás Miguel Ribeiro Paiva comanda nesta terça sua primeira reunião do Alto Comando da instituição.

Fontes militares relataram ao Radar que o objetivo da conversa é “virar a página e arrumar a casa” após a crise gerada pela gestão do general Júlio César de Arruda, que deixou o cargo por ser, digamos, amigável demais — para os padrões do atual governo — com bolsonaristas e golpistas que acamparam no QG.

É o primeiro passo para tirar o Exército das páginas políticas e colocar a instituição novamente na discussão de projetos de Defesa estratégicos para a segurança nacional.