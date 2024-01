Aliados de futuro secretário de Lewandowski racham em sucessão do MP-SP

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Após o convite de Ricardo Lewandowski ao procurador-geral de São Paulo, Mario Sarrubbo, para assumir a Secretaria Nacional de Segurança Pública, no Ministério da Justiça, candidatos à sucessão para chefiar o MP-SP já começaram a colocar suas campanhas na rua.

Cinco promotores disputam lugar na lista tríplice, que será levada ao governador Tarcísio de Freitas para a escolha final. Três candidatos pertencem ao grupo de Sarrubbo: José Carlos Consenzo, Paulo Oliveira e Costa e Tereza Exner.

A disputa já começou acirrada, uma vez que tanto Consenzo quanto Oliveira e Costa queriam figurar como os representantes alinhados a Sarrubbo, mas terão de competir entre eles. Tereza Exner, única mulher entre os possíveis sucessores na procuradoria-geral, é considerada a candidata mais ligada ao campo progressista.

Como oposição, Antonio Carlos da Ponte foi o primeiro colocado na eleição interna do MP, em 2020, mas acabou preterido por Sarrubbo pelo então governador João Dória. José Bonilha é o candidato mais conservador, com posições a favor da ampliação do direito dos cidadãoes ao porte de arma e contra o aborto.

O mandato de Sarrubbo se encerraria em abril e os candidatos já se articulavam para concorrer pelo posto de chefe do MP paulista. Com a iminente ida do atual procurador-geral ao governo federal, a disputa se antecipou.

