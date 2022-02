Algoz de Bolsonaro na CPI, Luís Miranda busca partido para reeleição

Pivô das denúncias sobre irregularidades na negociação da Covaxin pelo governo federal, o deputado Luís Miranda (DEM-DF) está à procura de um partido para chamar de seu.

O parlamentar, que avalia concorrer novamente a uma vaga na Câmara, mas dessa vez por São Paulo, tem buscado estreitar laços com o vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB) — a quem diz estar comprometido a apoiar na campanha ao Palácio dos Bandeirantes — e mantém conversas com o Republicanos e com o Pros.

“Pretendo concorrer por São Paulo, defendendo a segurança pública e estando mais próximo do empresariado, por causa da reforma tributária, que também é minha bandeira. Enxergo que em São Paulo possa haver uma eleição menos bolsonarista, mais em prol do Brasil”, diz Miranda, que rompeu com o governo no ano passado.