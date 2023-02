Alemanha retalia Brasil e embarga exportação do blindado Guarani

O Federal Office for Economic Affairs and Export Control, escritório governamental de controle de exportação da Alemanha, confirmou o embargo à exportação de 28 veículos blindados Guarani do Brasil para as Filipinas.

Os veículos são fabricados na Iveco em Sete Lagoas e possuem sistemas e peças de origem alemã sujeitas ao controle de exportação.

Cinco unidades já estão no pátio da empresa aguardando o comprador. A operação comercial com as Filipinas foi feita por meio do governo de Israel.

Segundo fonte do Ministério da Defesa, o embargo é uma resposta à negativa dos governos de Jair Bolsonaro e, mais recentemente, de Lula em fornecer equipamentos militares e munição de tanques à Ucrânia, como queriam os alemães.