Alckmin sanciona prioridade para autistas em transporte coletivo

Na função de presidente, enquanto Lula cumpria agenda internacional, Geraldo Alckmin sancionou alterações na lei para incluir as pessoas com transtorno do espectro autista, com mobilidade reduzida e doadores de sangue entre os grupos prioritários no transporte coletivo. As novas regras foram publicadas no Diário Oficial da União.

Antes, idosos, pessoas com deficiência, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos tinham atendimento prioritário. Com a ampliação dos direitos nos coletivos, os grupos terão direito à reserva de assento em empresas públicas de transporte ou concessionárias.

