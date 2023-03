Alckmin participa da marcha dos prefeitos em Brasília

Geraldo Alckmin representará Lula nesta terça-feira na 24ª edição da Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, mais conhecida como a “marcha dos prefeitos”.

Mais de 10.000 representantes de cidades já se inscreveram no evento que vai até quinta e que contará com seminários e arenas de discussões técnicas.

As principais preoucpações dos prefeitos neste momento são as obras paradas pelo país e as discussões sobre a reforma tributária. Há receio de que a proposta do governo de criar um imposto único gere perdas de receitas de ISS pelos municípios.

O evento começa às 9h desta terça, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB).