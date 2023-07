Alckmin inaugura obra que recebeu recursos de seu governo em SP há 10 anos

O conjunto habitacional Tancredo Neves III, com mais de 2.000 moradias na divisa de Santos (SP) e São Vicente (SP), recebeu repasses do então governador Geraldo Alckmin, em 2013. A obra iniciou em 2014 e tinha previsão de entrega de 20 meses, mas será inaugurada pelo vice-presidente nesta segunda-feira, uma década depois.

Há dez anos, o projeto das moradias populares recebeu 54 milhões de reais no âmbito do projeto habitacional Casa Paulista e foi incluído no Programa de Aceleração do Crescimento. Com recursos estaduais e federais, a obra foi paralisada em 2016 e, em 2017, houve o pedido para transferi-la do PAC para o Minha Casa Minha Vida.

A troca de programa exigiu uma nova licitação e a demora foi alvo de pressões de parlamentares. Desde 2019, a deputada Rosana Valle (PL-SP) cobrou diversas vezes a Secretaria Nacional de Habitação e ouviu da Caixa Econômica Federal que os recursos foram bloqueados por conta de erros burocráticos.

Segundo a deputada, o custo total do empreendimento ultrapassou 125 milhões de reais. Após o imbróglio, a construção foi retomada após recomendação da Controladoria-Geral da União, já que a obra havia sido abandonada com 20% do trabalho pronto.

