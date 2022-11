Alckmin anuncia Neca Setubal na área de Educação da transição

Geraldo Alckmin anunciou nesta segunda-feira novos nomes que vão compor grupos de trabalho no gabinete de transição. No grupo de Educação, o vice-presidente eleito anunciou a participação de Maria Teresa Setubal, a Neca Setubal.

Herdeira do Itaú-Unibanco, a socióloga e educadora é presidente do Conselho Consultivo da fundação Tide Setubal, que atua nas áreas de cultura e educação em regiões carentes de São Paulo. Neca coordenou o programa de governo da campanha de Marina Silva à Presidência em 2014.

Além de Neca, foram anunciados nomes de outros 13 integrantes do grupo, como o de Priscilla Cruz, presidente-executiva da ONG Todos Pela Educação, de Andressa Pellanda, coordenadora-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, de Henrique Paim, ex-ministro da Educação de Dilma Rousseff e de Macaé Evaristo, ex-secretária de Educação de Belo Horizonte e de Minas Gerais, vereadora e deputada estadual eleita (PT-MG).

O grupo tem o maior número de integrantes até o momento no gabinete da transição. Chama atenção na equipe a ausência de Fernando Haddad. Segundo o Radar apurou, o ex-prefeito de São Paulo foi cotado ao grupo, mas indicou Henrique Paim para o seu lugar. O ex-ministro será o coordenador dos trabalhos.

Veja abaixo a lista com os 14 integrantes do GT de Educação da transição:

– Andressa Pellanda, coordenadora geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação

– Alexandre Schneider, ex-secretário municipal de Educação de São Paulo,

– Binho Marques, ex-governador do Acre

– Cláudio Alex, presidente do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif) e reitor do Instituto Federal do Pará (IFPA)

– Heleno Araújo, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE)

– Henrique Paim, ex-ministro da Educação

– Macaé Evaristo, ex-secretária de Educação de Belo Horizonte e de Minas Gerais, vereadora e deputada estadual eleita (PT-MG)

– Maria Alice Setubal (Neca Setúbal), presidente do Conselho Consultivo da Fundação Tide Setúbal

– Paulo Gabriel, ex reitor da Universidade Federal do Recôncavo Baiano e atual presidente do Conselho Estadual de Educação da Bahia

– Priscila Cruz, presidente-executiva do Todos Pela Educação

– Ricardo Marcelo Fonseca, presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) e reitor da Universidade Federal do Paraná

– Rosa Neide, ex-secretária estadual de Educação do Mato Grosso e deputada federal (PT-MT)

– Teresa Leitão, professora, ex-deputada estadual e senadora eleita (PT-PE)

– Veveu Arruda, ex-prefeito de sobral (CE) e marido da atual governadora do Ceará, Izolda Cela