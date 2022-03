Ainda trabalho com a ideia da federação com o PSB, diz Lula

Lula disse nesta quinta que ainda acredita na possibilidade de o PT fechar uma federação com o PSB para as eleições deste ano, apesar de observadores da política brasileira considerarem que, depois de quatro meses de conversa, a ideia estaria praticamente sepultada.

A impressão do petista de que a federação com o PSB ainda poderia ser posta de pé foi verbalizada durante uma entrevista nesta quinta para a rádio Itatiaia, de Minas Gerais. Lula foi perguntado sobre uma possível aliança com Alexandre Kalil, prefeito de BH pelo PSD que deve concorrer ao governo de MG.

O ex-presidente explicava que com a formação de uma federação, os acordos regionais não dependeriam só do desejo do PT, mas dos partidos que irão compor o bloco. “O fato de o PT ter feito a federação com o PV e com o PCdoB é uma coisa muito importante. Eu ainda trabalho com a ideia de que o PSB possa entrar nessa federação. Se não fizer, vamos fazer uma coligação e estaremos juntos na campanha de 2022”, disse Lula.