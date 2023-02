AGU aciona COB e CBV contra jogador de vôlei que ameaçou Lula nas redes

A AGU acionou o Conselho de Ética do COB e também a Confederação Brasileira de Vôlei pedindo a instauração de processo disciplinar contra o ex-jogador da seleção de vôlei Wallace Leandro de Souza. Bolsonarista, ele fez nesta semana uma enquete em suas redes sugerindo dar um “tiro na cara” de Lula com uma escopeta.

Em representação ao COB, a AGU argumenta que o jogador usou indevidamente expressões discriminatórias para incitar publicamente o ódio ou a violência, violando, assim, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva e o código de ética do comitê olímpico.

A AGU pede a instalação de processo no Conselho de Ética do COB com a aplicação de penas máximas de 100.000 reais de multa e banimento do atleta do esporte olímpico. À CBV, a advocacia-geral diz que o jogador infringiu também o código de ética da entidade e pede a abertura de processo com sanções como censura escrita, multa e suspensão.

Wallace é atleta do Cruzeiro, mas foi suspenso por tempo indeterminado pelo clube. Ele divulgou uma retratação em suas redes nesta terça. Na seleção brasileira de vôlei, ele fez parte dos times medalhistas de ouro nas Olimpíadas do Rio e de prata nas de Londres.