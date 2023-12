Agro fechará o ano com 28,5 milhões de trabalhadores empregados

Dados do Boletim Mercado de Trabalho do Agronegócio Brasileiro, divulgado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, mostram que o setor fechará o ano empregando 28,5 milhões de pessoas, o equivalente a 26,8% de toda a força de trabalho do país.

O setor de agrosserviços, com expansão de 8,1% (744.000 pessoas), foi o que mais contribuiu para este desempenho no ano, seguido do setor de insumos que aumentou em 9,4% (26.000 pessoas).

“O avanço em ambos os segmentos deve refletir o excelente desempenho da produção agrícola dentro da porteira, que estimula os segmentos a montante e a jusante no agronegócio”, diz o boletim.