Agente da PRF criticou fala de Silvinei sobre ‘policiamento direcionado’

Na análise de celulares de integrantes da Polícia Rodoviária Federal, que fundamentou a prisão preventiva de Silvinei Vasques, a Polícia Federal encontrou uma mensagem de um policial reclamando das blitze de ônibus com eleitores no Nordeste no segundo turno do ano passado. Em conversa com um superior, o agente criticou a proposta de “policiamento direcionado” no dia 30 de outubro.

“(O policial) critica a conduta de SILVINEI, afirmando que o mesmo teria falado ‘muita merda’ (SIC) nas reuniões de gestão, notadamente, ao que parece, determinando ‘policiamento direcionado’ (SIC), corroborando com os elementos de prova que indicam as ações policiais visando dificultar ou mesmo impedir eleitores de votar”, diz o documento assinado por Alexandre de Moraes que ordena a prisão preventiva do ex-diretor da PRF.

O ofício aponta que, entre os dias 28 e 30 de outubro do ano passado, o número de ônibus fiscalizados no Nordeste “foi apenas de 221 a menos que a soma das demais regiões do Brasil”. Além disso, o efetivo despendido na região foi “muito maior”, inclusive gerando “pagamento muito maior na nominada região”, por utilizar um grande número de agentes em dia de folga.

