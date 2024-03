Acordo com ANS prioriza pacientes com dengue na rede privada do DF

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, vai anunciar, nesta sexta, um acordo com Agência Nacional de Saúde Suplementar para garantir atendimento adequado aos pacientes com dengue, facilitando a liberação de exames ou procedimentos médicos a serem realizados pelos hospitais particulares.

O objetivo do governo distrital é reduzir a espera dos pacientes pela aprovação de procedimentos dos planos de saúde quando houver suspeita de infecção por dengue, minimizando o agravamento dos quadros clínicos.