ACM Neto sugere pagamento de auxílio para famílias atingidas na Bahia

O ex-prefeito de Salvador ACM Neto (DEM) sugeriu nesta segunda-feira a criação de um auxílio financeiro a ser pago para as famílias atingidas pelas chuvas no sul e sudoeste da Bahia.

Os temporais dos últimos dias deixaram 72 municípios em situação de emergência e afetaram a vida de 430.000 pessoas — deixando cerca de 36.000 desabrigados e desalojados e, até agora, 20 mortos.

Segundo a ideia proposta por Neto — que também é pré-candidato ao governo da Bahia –, o auxílio poderia ser similar a uma iniciativa implementada durante sua gestão à frente da prefeitura de Salvador.

“Nós estabelecemos um auxílio de três salários mínimos [atualmente, 3.300 reais]. Quando a água invade uma casa, que as pessoas perdem tudo, a prefeitura paga até três salários para que aquela pessoa possa recomeçar a vida. É fundamental que, nesse momento, todas as autoridades possam dar as mãos para ajudar essas pessoas”, afirmou.

O ex-prefeito de Salvador defendeu, ainda, um compromisso de “apoio do poder público” para reconstrução das cidades que foram afetadas.

Com o crescente número de municípios atingidos, o governador da Bahia Rui Costa (PT) ampliou as estruturas de apoio às vítimas. Nas cidades de Ilhéus, Itapetinga, Vitória da Conquista, Ipiaú e Santa Inês foram instalados postos de apoio aos bombeiros e, em Itamaraju, foi criado um gabinete do estado que dá assistência aos municípios do extremo sul.