Ação antirracista do Carrefour oferece 300 bolsas de estudo em tecnologia

Depois de firmar um acordo como Ministério Público, o Carrefour começa o ano dando sequência ao programa antirracista iniciado após um homem negro ser morto por seguranças em uma das unidades da rede no Rio Grande do Sul.

A empresa abriu 300 vagas para bolsas de estudo em tecnologia voltadas para pessoas negras. A ideia, diz o Carrefour, é “aumentar a presença de pretos e pardos no mercado”. As inscrições podem ser feitas até 30 de janeiro. O projeto é uma parceria com a startup educacional DIO.me (Digital Innovation One) intitulada Transforma Tec.

O mercado ainda promove ações para divulgar produtos de empreendedores negros em sua rede e está financiando a revitalização de espaços públicos no RS e em São Paulo com pinturas de artistas negros.