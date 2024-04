Abin leva polícia a professor suspeito de apologia ao nazismo no Paraná

Informações coletadas pela Agência Brasileira de Inteligência levaram a Polícia Civil do Paraná a desencadear nesta quinta-feira uma operação de busca e apreensão contra um professor suspeito de incitar discriminação e preconceito de raça, cor e procedência nacional, e de veicular símbolos de apologia ao nazismo.

De acordo com a corporação, o homem, que não teve a identidade revelada, trabalha em dois colégios estaduais em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

A Abin identificou o suspeito em meio ao acompanhamento de grupos extremistas que atuam no Paraná, com publicações que faziam apologia ao nazismo, difundiam o antissemitismo e estimulavam o negacionismo do Holocausto, e acionou a Polícia Civil do Estado.

Além de sofrer busca e apreensão, o professor foi afastado de suas funções e impedido de publicar em redes sociais pela Justiça.

Nesta quarta, aliás, a agência realizou encontro do Sistema Brasileiro de Inteligência sobre ataques em escolas no contexto do extremismo violento, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, em Florianópólis, reunindo membros do Sisbin dos estados da região Sul.