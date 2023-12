Abin atua em centro de inteligência para a segurança da Cúpula do Mercosul

A Abin está atuando na produção de inteligência para a segurança da Cúpula do Mercosul, que reunirá chefes de Estado e representantes da sociedade civil no Rio de Janeiro nesta semana. Dividido em três reuniões — da Cúpula Social, nesta segunda e terça-feira, do Conselho do Mercado Comum, na quarta; e da cúpula de líderes, na quinta — o evento ocorre sob a presidência “pro tempore” brasileira do bloco.

A iniciativa será realizada nas instalações do Museu do Amanhã e do Museu de Arte do Rio e contará com a presença do presidente Lula, de ministros e delegações de outros países.

A agência trabalha para garantir que os debates sobre o fortalecimento do bloco regional transcorram sem riscos para os participantes. Para isso, por meio do Centro Local de Inteligência, instalado no Rio, o órgão acompanha todo o evento em tempo real, em parceria e apoio à comunidade local de Inteligência e aos demais órgãos do Sistema Brasileiro de Inteligência.

A expectativa é de que a Cúpula seja marcada pela conclusão da entrada da Bolívia no bloco, a assinatura de um acordo de comércio entre Singapura e Mercosul e o possível avanço nas negociações do bloco com a União Europeia.