A volta da promessa petista do trem-bala, agora de Goiânia a Brasília

O presidente Lula disse ao senador Jorge Kajuru (PSB-GO), vice-líder do governo, e à senadora Leila Barros (PDT-DF), em uma reunião no Palácio do Planalto na semana passada, que quer iniciar as obras do trem-bala entre Brasília e Goiânia.

A origem da ideia remonta ao tempo em que um outro projeto de alta velocidade, que ligaria o Rio de Janeiro a São Paulo, ganhou fama, em 2009 — um fetiche de governos do PT que, até hoje, não saiu do papel.

A diferença, segundo Kajuru, é que, agora, Lula “não pode errar” – sob pena de dar nova vida ao bolsonarismo. O senador afirmou ao Radar que o projeto para o transporte público conectando a área de Goiás conhecida como o Entorno do Distrito Federal à capital federal, do qual foi declarado “padrinho político” pelo presidente, tem custo estimado em 14 bilhões de reais e será executado em três etapas. O trem de alta velocidade no Cerrado representaria a fase final.

Antes, explicou Kajuru, o plano é fazer a licitação e começar as obras, em fevereiro, de um Veículo Leve sobre Trilhos ou um sistema de ônibus BRT ligando Luziânia (GO), Santa Maria (DF) e Brasília. Na segunda etapa, o VLT entre Valparaíso de Goiás e o entroncamento de rodovias na divisa com o Distrito Federal.