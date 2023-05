A ‘visita de cortesia’ de Deltan a Rosa Weber no STF

Cassado pelo TSE na terça-feira da semana passada, o deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR) fez uma “visita de cortesia” nesta quarta à presidente do STF, Rosa Weber. A audiência foi registrada na agenda oficial da ministra e ocorreu no Salão Branco do Supremo, às 16h20, no intervalo da sessão do plenário da Corte.

De acordo com a assessoria do parlamentar, o encontro estava marcado há mais de três semanas e ele foi falar sobre um projeto de lei de sua autoria, que torna obrigatório o registro de suspeita de maus-tratos contra crianças em prontuários.

Ainda segundo a assessoria de Dallagnol, a cassação no TSE não estava na pauta da audiência.

No dia anterior, ele já havia feito outra “visita de cortesia” ao ministro Luiz Fux, que também estava agendada antes da decisão do Tribunal Superior Eleitoral.

O STF é a última esperança do ex-procurador da Lava-Jato para manter seu mandato, mas o Radar mostrou na edição que está nas bancas que ele não deve ter chances na Corte.