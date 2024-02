A venda milionária de purificadores de água no início de janeiro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Everest, de purificadores de água, registrou um aumento de 22% nas vendas durante a primeira quinzena de janeiro. Os números refletiram no crescimento de 31% no faturamento no período, que ultrapassam 7,2 milhões de reais.

Até o fim de fevereiro, a Everest projeta um aumento de 15% na venda de purificadores, superando o crescimento de 10%, previsto pela Associação Brasileira das Empresas de Filtros, Purificadores, Bebedouros e Equipamentos para Tratamento de Água. No mercado de máquinas de gelo, a Everest aumentou o faturamento em 7% durante o primeiro mês de 2024.