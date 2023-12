A tentativa de Haddad de encerrar a greve dos auditores da Receita

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad chamou os representantes dos auditores-fiscais da Receita Federal para uma conversa nesta quarta-feira. O objetivo, segundo integrantes da categoria que estiveram no encontro, era tentar negociar o fim da greve que se arrasta há mais de 40 dias.

Os auditores reivindicam o cumprimento de um acordo feito em 2016 que, segundo os integrantes da categoria, Haddad havia prometido honrar mesmo antes de assumir a pasta. Na reunião, o ministro pediu um novo voto de confiança, mas não teve sucesso.

“O que ocorre nesse momento é que os próprios auditores estão se mobilizando para aderir ao movimento”, diz George Souza, presidente do Sindifisco Regional de Brasília.

O caminho para o fim da greve, segundo o sindicalista, seria o decreto: “A retificação do decreto, permitindo a variação da gratificação por produtividade sem óbices, como acontece com todos os fisco estaduais, daria pleno cumprimento ao acordo e faria os auditores se empenharem para superar quaisquer expectativas do governo, por mais ousadas que sejam”.

Há uma semana, 49 dos 80 conselheiros do Carf – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – renunciaram. Na sequência, cerca de 60 chefes, titulares e interinos de Delegacias Regionais também deixaram os cargos.

O ministro Haddad, diz a categoria, ainda conta com a confiança dos auditores.