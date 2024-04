A rotina de cuidados de Janja com Lula no Alvorada

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Outro dia, um ministro do governo tentou despachar com o presidente Lula fora do horário de expediente. Acabou esbarrando na primeira-dama Janja, que não deixou.

O auxiliar chegou a ser questionado se poderia tratar do assunto ou repassá-lo à própria primeira-dama. Ao informar que se tratava de uma “questão de Estado”, foi orientado a procurar Lula num outro horário.