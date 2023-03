A romaria de investigados da Lava-Jato ao gabinete de Lewandowski

Pelo menos quatro investigados da Lava-Jato vão bater à porta de Ricardo Lewandowski nas próximas semanas pedindo a anulação de ações pautadas pela leniência da Odebrecht.

Na segunda-feira passada, o ministro do STF determinou a suspensão de cinco processos abertos a partir da operação que tiveram como base provas apresentadas por delatores da empreiteira.

A decisão do ministro atendeu a pedidos do ex-senador Edison Lobão (MDB-MA), em uma ação penal que inclui também seu filho Márcio Lobão e sua nora Marta Fadel Lobão, do advogado Rodrigo Tacla Duran, do almirante Othon Luiz Pinheiro da Silva e do empresário Jorge Theodocio Atherino da Silva.