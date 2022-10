A reunião de caciques do partido de Kassab em apoio a Lula

Durante reunião com parlamentares e governadores, o senador Carlos Fávaro (MT) revelou um encontro de integrantes do PSD com Lula nesta quinta. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, o senador pelo Mato Grosso do Sul, Nelsinho Trad e Sérgio Petecão, ex-senador pelo Acre, se juntam às lideranças que já estão em São Paulo: os senadores Alexandre Silveira (MG), Otto Alencar (BA) e Omar Aziz (AM), além de Fávaro.

O apoio do senador pelo Mato Grosso abrange uma fatia do eleitorado, ligada à atividade agrícola, que o petista tem dificuldade de conquistar votos. Mesmo com os recordes na produção de alimentos, Fávaro acredita que o agronegócio foi próspero durante o governo Lula.

“Revolucionamos a infraestrutura, a tecnologia, a questão da biotecnologia foi o senhor [Lula] que resolveu. Investimos nos combustíveis sustentáveis. Lançou o biodiesel, reforçou o etanol, gerou empregos, gerou oportunidades, gerou dividendos”, afirmou o senador no encontro com o ex-presidente.

“600 mil pessoas passam fome em Mato Grosso. De que serve tanta fartura se o povo brasileiro passa fome? Para que serve tanta fartura?”, argumentou Fávaro ao justificar sua escolha por Lula, desde o primeiro turno.

