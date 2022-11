A reforma milionária na sede da Abin no Rio de Janeiro

O GSI, comandado pelo general Augusto Heleno, lançou o edital da licitação para realizar uma reforma na sede da Abin no Rio de Janeiro, orçada em pouco mais de 2,7 milhões de reais.

O pregão eletrônico será realizado no próximo dia 6 de dezembro com o objetivo de contratar uma empresa especializada de engenharia “para execução de serviços de modernização da Superintendência Estadual do Rio de Janeiro da Agência Brasileira de Inteligência”.

O escritório da Abin na capital fluminense fica no 16º andar de um prédio da tradicional avenida República

do Chile, no Centro da Cidade. A empresa também ficará responsável pela posterior aprovação dos serviços executados em todos os órgãos competentes aplicáveis, entre eles a administração do condomínio.

Os recursos para a licitação sairão de dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União para este ano.