A reação do líder do governo Lula no Congresso à vitória de Moro no TSE

Líder do governo Lula no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues (Sem partido-AP) se manifestou há pouco no X (antigo Twitter) sobre a decisão do TSE que rejeitou a cassação do mandato de Sergio Moro (União Brasil-PR), na noite desta terça, por unanimidade.

O aliado do presidente, que foi preso por ordem do então juiz federal da Lava-Jato em Curitiba, afirmou que o julgamento foi, nas palavras do seu colega senador, “muito técnico e independente”.

“E é assim que deve ser. O Judiciário não pode JAMAIS criminalizar a política. JAMAIS”, escreveu Rodrigues.