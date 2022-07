A queda na inadimplência em condomínios de São Paulo

O número de inadimplência nos condomínios de São Paulo, maior cidade vertical do país, diminuiu. Segundo o último levantamento realizado pelo Data Lello – Instituto de Pesquisas e Inovação da Lello Condomínios – os números apontam uma queda no número de condôminos com as taxas condominiais e atraso. Em dados comparativos, o percentual médio entre o primeiro semestre de 2020 com o mesmo período de 2022, aponta uma diminuição de 0,97%.

Nos últimos dois anos o Brasil viveu um momento histórico e crítico na economia. A pandemia da Covid-19 acentuou o número de desempregados no país e consequentemente de endividados. Em maio de 2020, mês mais crítico dos primeiros seis meses analisados, o número de condôminos inadimplentes correspondia a 5,94%. Em 2022, a inadimplência representa 4,20%, sendo também o mês mais crítico do período.

“Os números mostram que o país tem reagido à crise e sentimos essa evolução mês a mês. De 2020 para cá, a queda de inadimplência é registrada mesmo com os reajustes inflacionários nas taxas condominiais 6,3% de aumento médio no período”, explica a Gerente de Operações da Lello Condomínios, Renata Ferreira.