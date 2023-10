Atualizado em 6 out 2023, 08h52 - Publicado em 7 out 2023, 10h01

Depois da exploração de petróleo na foz do Amazonas, a próxima batalha de Marina Silva no governo será sobre

a exploração de potássio na Amazônia.

O Planalto quer minerar. Só falta combinar com a ministra do Meio Ambiente e da Mudança do Clima…

Nos últimos dias, defensores da atividade em Autazes (AM) estiveram com Rui Costa, da Casa Civil, e com outros ministros importantes do governo que defendem a operação.