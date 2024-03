A promessa de Macron a Lula sobre o Conselho de Segurança da ONU

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente da França, Emmanuel Macron, prometeu a Lula nesta semana apoiar a entrada permanente do Brasil no Conselho de Segurança da ONU — um pleito antigo do brasileiro.

O órgão das Nações Unidas é composto por 15 membros, sendo cinco permanentes com poder de veto: a própria França, os Estados Unidos, o Reino Unido, a Rússia e a China. Os outros dez são eleitos pela Assembleia Geral para mandatos de dois anos, caso do Brasil entre 2022 e 2023.