A projeção governista para a reeleição de Pacheco

Na véspera das eleições para o comando das duas Casas do Congresso, o governo Lula trabalha com a projeção de que o atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, terá 49 ou 50 votos nesta quarta-feira.

A contagem, aferida por um líder governista no Congresso, é suficiente para a reeleição do senador do PSD de Minas Gerais, que precisa de “apenas” 41 votos para derrotar Rogério Marinho (PL-RN) e Eduardo Girão (Podemos-CE), mas inferior à do entorno de Pacheco na semana passada.

Como registrou o Radar, aliados do chefe do Senado acreditam que ele terá aproximadamente 55 votos no pleito.

Não custa lembrar que a votação é secreta, o que abre brechas para eventuais traições, principal aposta da campanha de Marinho, o candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro e do cacique do PL, Valdemar Costa Neto.