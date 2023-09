A primeira vitória de ministros do Centrão no governo Lula

No mesmo dia em que foi empossado ministro do Esporte, André Fufuca já teve sua primeira vitória no governo Lula.

O PL das apostas esportivas, aprovado pela Câmara na quarta-feira, tributa o faturamento bruto das empresas do setor em 18% e determina, até a segunda casa decimal, como distribuir a verba.

Do total arrecadado, 4% vão direto para a pasta comandada pelo deputado do PP.

Outro expoente do Centrão alçado ao primeiro escalão da Esplanada, o deputado Celso Sabino, do União Brasil, tem igual motivo para comemorar: o Turismo receberá uma fatia de 4% da bolada recolhida pelas bets, com outro 1% irrigando a Embratur.

Continua após a publicidade

O texto ainda será analisado pelo Senado.

Publicidade

Siga