A ‘piada’ que Valdemar contou a Bolsonaro sobre Deltan Dallagnol

Numa conversa com Jair Bolsonaro, na semana passada, Valdemar Costa Neto fez a seguinte comentário em tom de piada, após atacar Deltan Dallagnol:

“Não dá pra desejar a prisão de ninguém. Vai que amanhã o cara vira presidente”.

ATUALIZAÇÃO: Na manhã desta segunda-feira, Valdemar Costa Neto entrou em contato para negar que tenha feito a piada sobre Dallagnol.

Na inauguração do diretório do PL de São José do Rio Preto (SP), na última segunda-feira, o presidente do PL disse que o senador Sergio Moro e Dallagnol “ultrapassaram o limite da lei” para prender Lula.

Segundo Costa Neto, isso também ocorreria se Justiça Eleitoral tornar Bolsonaro inelegível.