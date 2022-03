A parceria do STF com a Turma da Mônica

O STF e as principais associações de magistrados do Brasil lançam na quarta-feira da semana que vem, dia 16, uma campanha em parceria com a Turma da Mônica, com o objetivo de aproximar a Justiça do cidadão e explicar melhor o funcionamento de cada ramo do Poder Judiciário brasileiro. A iniciativa visa também combater a desinformação.

A campanha terá uma revista em quadrinhos (impressa e digital), quatro vídeos animados e 16 tirinhas para as redes sociais e foi produzida pelos Estúdios Maurício de Sousa, com patrocínio de Associação dos Juízes Federais (Ajufe), Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) e Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra). Não houve, portanto, nenhum custo aos cofres públicos.

O conteúdo será distribuído às secretarias municipais de ensino de todo o país e enviado a todas as emissoras de televisão.

A cerimônia de lançamento será realizada no Salão Branco do STF, com a participação dos ministros do STF e dos presidentes das associações envolvidas. O criador da Turma da Mônica, Mauricio de Sousa, participará com mensagem em vídeo, de forma remota.